Un atropello a la estación de Bellpuig corta las líneas RL4 y RL3 entre Mollerussa y Tàrrega

Un atropello a la estación de Bellpuig corta este sábado por la mañana la circulación a las líneas RL4 y RL3 de Rodalies Lleida entre Mollerussa y Tàrrega, según han informado Renfe y Protección Civil, que ha activado la prealerta del Ferrocat.

La incidencia se ha producido por los alrededores de las 09.55 horas cuando se ha producido el atropello de una persona que atravesaba la vía en un paso no autorizado, junto al apeadero de Bellpuig.

El convoy afectado -un tren MD 15633- de la línea RL4 ha quedado parado en la zona con 110 pasajeros a bordo y está a la espera de su evacuación.

La persona atropellada ha sido atendida por el SEM, pero finalmente ha perdido la vida. Renfe ha habilitado un servicio alternativo con autobuses entre Mollerussa y Tàrrega.