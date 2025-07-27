Dansàneu explora la represión de género y la violencia del nazismo

La exposición sobre los campos nazis estará en la Casa del Parc de Espot hasta el 31 de agosto. - RUTH SOLÉ/DANSÀNEU

La exposición Los republicanos en los campos de concentración nazis, producida por el Memorial Democràtic de la Generalitat y que sirve como homenaje al escritor manresano Joaquim Amat-Piniella abrió la jornada de ayer de Dansàneu, el festival de artes plásticas y escénicas de Les Valls d’Àneu.

Amat-Piniella, que destacó como activista cultural durante la Segunda República, pasó por los campos de Argelès-sur-Mer y Saynt Cyprien antes de ser movilizado como trabajador forzoso al comenzar la Segunda Guerra Mundial y, después, internado en el campo de concentración de Mauthausen, donde sobrevivió durante cinco años, hasta la liberación del campo por las fuerzas aliadas en mayo de 1945.

“Se conmemora el 50 aniversario de la muerte del escritor y coincide con el 80 de la liberación de los campos de exterminio”, explicaron fuentes de la organización. La inauguración de la muestra, que podrá visitarse hasta el 31 de agosto en la Casa del Parc, en Espot, contó con la presencia del conseller de Justícia, Ramon Espadaler.

Por la tarde, la obra de teatro Caure, de Helena Tornero, aportó una visión dramatizada de la represión de la mujer en el fanquismo y de la progresiva recuperación de los derechos, en una pieza de componente feminista representada sobre el escenario de La Matussière, en Alós d’Isil.

Ya por la noche, el polideportivo de Esterri d’Àneu acogió la representación de Tempo, una coreografía de Toni Mira en la que siete bailarines invitan a explorar los procesos emocionales que en ocasiones desata la audición de piezas musicales.

La programación del festival Dansàneu se prolonga hasta el próximo domingo con eventos todos los días.