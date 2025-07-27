Un desierto superpoblado: Monegros congrega a más de cincuenta mil amantes de la música electrónica de 90 países

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de cincuenta mil amantes del techno y la música electrónica se reunieron ayer enmedio del desierto para celebrar una nueva edición del Monegros Desert Festival. Un certamen que ayer a primera hora de la tarde arrancó su edición número 32 y que no bajará el telón hasta hoy al mediodía tras casi 24 horas de ritmos que iban desde el rap y el techno hasta el reggae, drum&bass y ek hardcore más extremo. Una variada oferta musical gracias a los 150 artistas repartidos en 13 escenarios entre los que destacan Pendulum Live, Rudimental, Richie Hawtin, Nico Moreno o Foyone. Este elenco solo es comparable al de sus asistentes, ya que el festival congrega público nacional procedente especialmente de Catalunya, Aragón, Madrid o País Vasco, así como extranjeros de 90 países distintos. El perfil medio de los 'raveros' oscila entre los 30-32 años “muy fiel y que valora tanto el cartel como la experiencia global que supone venir al desierto”, apuntaron en su momento fuentes de la organización del festival.

El evento además de congregar miles de asistentes también moviliza a decenas de miembros de los cuerpos de seguridad y de emergencias para que no haya incidentes. Precisamente, la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca prohibió la circulación de vehículos pesados de más de 3.500 kilos este fin de semana por la N-II y la AP-2 a su paso por las inmediaciones del festival para evitar accidentes. Por otro lado, este año también ha participado en el dispositivo de seguridad la Gendarmería francesa dado el elevado público galo que congrega el festival.

Al cierre de esta edición, cuando el festival llegaba a su ecuador, no habría informado de incidentes destacables de un festival que ya es de los más importantes del Estado y de Europa por cartel y público y que ha convertido los Monegros en la capital de la música electrónica.