Aragón critica que el MNAC no ha entregado la documentación de las obras y el museo replica que la entregará en el juzgado

El gobierno de Aragón ha lamentado que el MNAC no ha facilitado la información requerida sobre las pinturas murales y profanas y han añadido que se había pedido la toma de muestras de las pinturas y que esta "ha sido denegada, indicando que se tendrá que solicitar a través del juzgado". Fuentes del MNAC han dicho a la ACN que la documentación la entregarán en sede judicial y ha negado que se haya denegado la toma de muestras, sino que lo han comunicado a la jueza. Los técnicos del gobierno de Aragón continúan sus trabajos desde las nueve de la mañana en la sala 16 del MNAC, donde se encuentran las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena.

Este lunes acabaron los trabajos en la sala 17, la de las pinturas profanas, de manera que esta sala hoy está abierta al público. También este lunes estuvieron tomando imágenes con un escáner de mano, escaneando la estructura interior para conocer los sistemas de anclaje de las pinturas murales, y tomando datos, se ha explicado desde Aragón. Aunque estas imágenes son de baja resolución, permiten medir toda la estructura de los bastidores interiores, han detallado.

En un comunicado, el ejecutivo aragonés ha manifestado que "el trabajo se está desarrollando con normalidad". La llegada este martes de los técnicos en el museo se ha producido por la puerta de entrada habitual en el centro, donde han conversado con la jefa de Restauración y Conservación del MNAC, Carme Ramells. Este martes continuarán con el escaneado y la fotogrametría de las murales. El escaneado permite obtener la geometría, las medidas y la textura de las obras, mientras que la fotogrametría aporta información sobre el color real. La fotogrametría es un proceso lento. Lo han realizado ya en el menaje sur y ahora se encuentran haciéndola al segundo arco, todo eso con la sala cerrada al público y vacía de contenido expositivo.

Por otra parte, el ejecutivo aragonés ha lamentado que el MNAC todavía no ha facilitado la información requerida sobre las pinturas murales y profanas desde su llegada al MNAC hasta la actualidad. Además, se había pedido la toma de muestras de las pinturas y ha sido denegada, indicando que se tendrá que solicitar a través del juzgado.

MNAC

Fuentes del MNAC han explicado a la ACN que la documentación la entregarán en sede judicial y han negado que se haya denegado la toma de muestras, sino que lo han comunicado a la jueza. "Todo lo haremos a través de la jueza".

Jorge Azcón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha agradecido, en una rueda de prensa de balance del año, "el magnífico trabajo y la profesionalidad" de los técnicos aragoneses que están trabajando en el MNAC. "La colaboración que prometió a la Generalitat no se cumple", ha lamentado. En este sentido, ha criticado "el ánimo constructivo y de colaboración" del gobierno de Aragón y de sus trabajadores se encuentra con "resistencias incomprensibles".