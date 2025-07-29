El ganador de Eurovisión Salvador Sobral y los Margeners de Guissona, en el Dansàneu

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 34ª edición del festival Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, continúa con su programación repleta de artistas multidisciplinares. La jornada del domingo contó con una lectura acerca del filósofo norteamericano Henry David Thoureau a cargo del actor Carlos Cuevas y en un entorno idílico: el bosque del Gerdar, en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en Sorpe. El día concluyó en la plaza Major de Borén, con el concierto del portugués Salvador Sobral junto a la catalanoargentina Lucia Fumero.

En cuanto a ayer, la iglesia de Sant Esteve de Gavàs (en la Guingueta d’Àneu) acogió el espectáculo Lilianae #AM, protagonizado por la cantante Griselda Ramon y el pianista Àlex Jordi, con textos del poeta Apel·les Mestres. Asimismo, estaba prevista la puesta en escena de Fargar en Esterri d’Àneu, un espectáculo de danza vertical de la compañía Berta Baliu y Els Margeners de Guissona que plantea una revisión y un homenaje a la cultura de los castells y cómo se ha desarrollado desde sus orígenes. Finalmente, estaba previsto que la jornada finalizara con el recital de Anna Roig y Carles Belda, en la central hidroeléctrica Endesa de Esterri d’Àneu.