Aragón requiere formalmente la documentación de las obras de Sijena y el MNAC insiste en que la entregará al juzgado

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El director general de Cultura del gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha asegurado este miércoles que enviarán un burofax para que el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) entregue la documentación sobre las pinturas murales de Sijena a la asesora técnica aragonesa que está trabajando en el MNAC. En una atención a los medios, Olloqui ha explicado que su gobierno requiere de nuevo esta información. Fuentes del MNAC han insistido a la ACN en que esta información la entregarán en sede judicial. Por otra parte, Olloqui ha dicho que las tareas de los técnicos aragoneses acabarán este miércoles y que están “muy satisfechos”. “El volumen de información obtenida es de un valor muy alto para poder proceder al traslado de las pinturas murales”, ha celebrado.

Durante la presentación de las nuevas obras del Museo oscense, Olloqui ha lamentado tener “problemas para acceder” a la documentación del museo. “Es una cuestión grave e importante para nosotros porque la resolución del estado de derecho obliga a las instituciones catalanas a entregar la documentación”, ha lamentado. “Esta entrega, aunque se ha pedido, no se ha producido” ha añadido. Por eso, el director general de Cultura del gobierno de Aragón ha indicado que la consejera Tomasa Hernández ha remitido una "solicitud formal" para que conste la solicitud y la petición de entrega a la representante aragonesa en el museo Natalia Martínez de Pisón.

“La actitud que nos hemos encontrado hasta ahora no nos hace ser optimistas y tenemos una mirada de preocupación”, ha dicho. También ha comentado que tienen que obtener la documentación porque les falta “trazabilidad del estado de conservación y las operaciones que se han hecho a lo largo de los años mientras las pinturas han estado en Cataluña”.

De nuevo, también ha criticado que no se haya permitido la toma física de muestras. “Es sorprendente porque los propietarios somos los aragoneses. Es una oposición contra el propietario”, ha sentenciado. “No queremos extender la tensión más allá de lo razonable y haremos la petición por vía judicial, pero lógicamente forma parte de la tensión institucional”, ha dicho. En este sentido, el MNAC informó este martes de que no se había denegado la toma de muestras, sino que se tenía que gestionar a través de la jueza.

El director general de Cultura del gobierno aragonés ha repasado las tareas que están haciendo los técnicos enviados por el gobierno de Aragón al MNAC este lunes. “Empezaron el trabajo en una situación de fuerte tensión institucional y social, con movilizaciones de organizaciones independentistas que tensaron mucho el inicio de los trabajos”, ha asegurado.

Si bien ha dicho que los trabajadores del MNAC “facilitaron al máximo los trabajos del equipo técnico”, ha afirmado que las primeras horas dentro del museo fueron “difíciles para el equipo técnico aragonés”. “Se tiene que distinguir entre el escenario que se produjo por parte de las instituciones catalanas y los trabajadores del museo que tuvieron un comportamiento correcto y de respeto”, ha concluido.

“Fueron recibidos por el director de seguridad del MNAC, pero no han compartido en ningún momento ninguna cuestión con el director del museo. No deja de ser sorprendente”, ha criticado.

Satisfechos con el trabajo hecho

Olloqui ha confirmado que los trabajos de los técnicos aragoneses acabarán a lo largo de este miércoles y que están “muy satisfechos” de la tarea hecha. “El volumen de información obtenida es de un valor muy alto para poder proceder al traslado de las pinturas murales al monasterio de Sijena”, ha comentado. “Se aporta información muy nueva que compartiremos con todo el mundo sobre el estado de las pinturas”, ha concretado.