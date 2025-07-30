El AIMS Festival prevé 31 conciertos en el Solsonès y otras tres comarcas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) ya tiene todo listo para celebrar la 24ª edición de su festival, que dará inicio el viernes y se prolongará hasta al 17 de agosto. Un total de 85 alumnos procedentes de 18 países viajarán hasta la capital del Solsonès para recibir formación de la mano de una veintena de prestigiosos profesores europeos, junto a los que está previsto que ofrezcan una veintena de actuaciones en el municipio y otras trece en 17 localidades de la comarca, así como del Alt Urgell, el Bages y el Moianès. El concierto inaugural estará protagonizado por los profesores de cuerda y tendrá lugar el viernes (20.00) en el teatro comarcal de Solsona. El plato fuerte de la edición está previsto para el 8 de agosto (21.00), día en el que la Orquestra Simfònica de l’AIMS interpretará la 8ª Sinfonía de Beethoven bajo la dirección de Daniel Huertas. El resto de la programación se puede consultar en aims.cat.

El certamen pone de manifiesto que “la cultura debe descentralizarse y que es posible acceder a una oferta musical de alto nivel sin tener que desplazarse a Barcelona y a precios asequibles”, aseguró ayer el concejal de Cultura de Solsona, Albert Colell. “Es un privilegio reunir destacadísimos profesores, músicos magníficos llegados de todas partes”, apuntó Peter Thiemann, presidente de la Fundació AIMS y codirector artístico del proyecto.