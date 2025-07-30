Un investigador de Lleida trabaja en avances médicos clave contra la cirrosis

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un estudio internacional en el que participa Joan Valls Marsal, profesor de la UdL e investigador del Grup de Recerca de Cures de Salut del IRBLleida, ha identificado tres factores clínicos de riesgo que permiten predecir complicaciones graves en pacientes con ascitis provocada por cirrosis hepática.

El equipo, que también incluye profesionales de universidades como la de Viena y Pádua y hospitales como el Clínic de Barcelona, ha identificado que los pacientes con ascitis (llenado de líquido en el abdomen) de grado 3 y con niveles bajos de sodio en sangre o con una puntuación elevada en la escala que mide la gravedad de la enfermedad hepática crónica, presentan un riesgo alto de desarrollar complicaciones relacionadas con la hipertensión portal en un plazo de doce meses.

Esta situación puede ser potencialmente evitable con una actuación temprana mediante una técnica que reduce la necesidad de drenajes repetidos, mejorando la calidad de vida de los pacientes y evitando complicaciones graves.

“Este avance supone una nueva esperanza para muchas personas afectadas por enfermedades hepáticas crónicas, en contextos en que el acceso a tranplantes de higado es limitado o se demora”, destaca el investigador leridano Joan Valls.