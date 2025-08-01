Ve la luz un Pedrolo inédito

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una serie de textos firmados por el escritor leridano Manuel de Pedrolo (1918-1990) que fueron censurados durante el franquismo verán la luz 60 años después gracias a la recopilación titulada Prosa de combat (Editorial Comanegra), que llegará a las librerías el 3 de septiembre. El volumen incluirá Cartes de Catalunya, el primer y único ensayo político escrito por Pedrolo, que fue censurado en más de una ocasión. Fue vetado en verano de 1966 por primera vez y, pese a la insistencia del autor –lo llegó a presentar camuflado entre otros títulos igualmente políticos–, la obra fue prohibida hasta dos veces más. Paralelamente, Prosa de combat recopila una gran cantidad de artículos inéditos que escribió a lo largo de los años sesenta y setenta. Asimismo, incluye una gran cantidad de textos publicados originalmente y de manera individual en las revistas Serra d’Or y Canigó, y el diario Avui.

La editorial, que anunció ayer la publicación del libro, describe el volumen como “un viaje de veinticinco años cargado de cuestiones que todavía cremen cada día en la mesa política del país. Una faceta de Pedrolo rabiosamente vigente y sorprendentemente olvidada”. La selección y el prólogo corren a cargo de la investigadora y crítica literaria Júlia Ojeda y el epílogo está escrito por la historiadora y escritora leridana Teresa Ibars.

Pedrolo es considerado uno de los escritores más prolíficos y atrevidos de la segunda mitad del siglo XX. Escribió más de 120 libros entre novelas, obras de teatro, cuentos, poemas y artículos de opinión.