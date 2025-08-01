Vilarasau y Bosch dan voz a Shakespeare en el Dansàneu

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Emma Vilarasau y Jordi Bosch, matrimonio de intérpretes muy reconocidos de la escena y la televisión catalana, protagonizaron ayer en el marco del festival Dansàneu la propuesta de poema musicalizado Venus i Adonis, de William Shakespeare. De hecho, fue la obra que le lanzó a la fama como poeta en 1593, con 29 años. La propuesta de Vilarasau y Bosch, que estuvo acompañada en sus dos pases en la iglesia de Sant Joan de Isil por el violonchelo de Lluís Claret, está basada en pasajes de Las metamorfosis de Ovidio, con puntos de vista contrastantes sobre la naturaleza del amor. Mientras, el embalse de la Torrassa estaba previsto que fuera el escenario del concierto de Quimi Portet, una de las figuras icónicas de la música catalana en las últimas decadas. El festival Dansàneu ofrece hoy a las 12.00 la actuación de la monologuista Carlota Gurt en Sant Pere del Burgal de Escaló (La Guingueta d’Àneu), la música de Mayte Martín a las 19.00 en la iglesia de Sant Just i Sant Pastor en Son (Alt Àneu) y el espectáculo Altars profans, de Magdalena Garzón, a las 22.30 en el polideportivo de Esterri d’Àneu.