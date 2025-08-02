La Paeria de Lleida compra 3 solares en la plaza Dipòsit para nuevos pisos en el centro histórico

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La Empresa Municipal d'Agenda Urbana de Lleida (Emau) ha comprado 3 solares en la plaza Dipòsit correspondientes a las fincas de los números 7, 8 y 9, "para avanzar en las políticas de promoción de nuevas viviendas en el Centre Històric".

La voluntad es unificar los solares y constituir uno de 455 metros cuadrados, para agilizar los trámites y resultar más atractivo a los promotores que quieran construir viviendas, informa este sábado el Ayuntamiento de Lleida en un comunicado.

Las tres fincas eran de la misma inmobiliaria, tienen 231, 153 y 71 metros cuadrados, dos de ellas están ocupadas ahora por un aparcamiento de rotación provisional, y se adquirirán por un total de 100.000 euros.