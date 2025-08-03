Lleida, territorio de seis cuerdas

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

El quinto fin de semana del Garrigues GuitarFest ofreció un doble concierto con el instrumento de seis cuerdas como protagonista. La plaza U d'octubre de Juneda acogió ayer la actuación de Goat Milk Shots, un trío de blues rural, góspel y ragtime formado por Elías Babad, Quico Hernández y Joan Torrentó. La formación barcelonesa se inspira en figuras históricas del estilo como Reverend Gary Davis y Mississippi Sheiks, y este año está completando su gira de presentación, que les llevará a ofrecer más de 15 conciertos por Catalunya. Mientras, el viernes tuvo lugar el concierto de Athanàgia en la Roca dels Moros del Cogul, uno de los conjuntos rupestres más singulares de Catalunya y Patrimonio Mundial por la Unesco. El quinteto leridano presentó El desig d’enfonsar murs, un recorrido emocional a través del sonido que alterna instrumentos acústicos, texturas electrónicas e influencias que van del jazz al folk mediterráneo. Con una formación integrada por Arcadi Minguet, Lluc Casals, Cristina Español, Martí Alcon y Lluís Alcon, el grupo ofreció un directo sugerente y delicado, capaz de conectar con paisajes interiores y con el entorno natural e histórico que lo rodeaba.

La actuación de Athanàgia también estaba integrada en el ciclo Aquest estiu, patrimonieja, impulsado por la Agència Catalana del Patrimoni Cultural con el objetivo de convertir el patrimonio en un escenario cercano y participativo mediante un centenar de actividades. Por su parte, el Garrigues GuitarFest continuará el viernes 8 con el recital de Sohta Nakabayashi en Torrebesses y de Dúo Herraiz el sábado 9 en Vinaixa.