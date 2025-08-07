Polémica en Aragón por una obra de Sijena expuesta en el Museo del Prado de Madrid

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Gobierno de Aragón y el Museo del Prado se mostraron ayer prudentes y a la espera de un informe oficial sobre la teoría del historiador y perito del ayuntamiento de Sijena Juan José Nieto, quien sostiene que la tabla de La Natividad que expone la pinacoteca habría podido salir ilegalmente del monasterio de Huesca. Nieto, que ejerció como perito en el caso de los frescos de Sijena en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, aseguró el martes que La Natividad habría podido salir ilegalmente del cenobio después de la Guerra Civil, cuando el monasterio ya había sido declarado monumento nacional desde 1923 para evitar la dispersión de sus obras.

El historiador se basa en el estudio de las fotos de la sala capitular del monasterio hechas en 1936, y que abren en el sumario de la causa para la devolución a Aragón de las pinturas murales que se encuentran en el MNAC. Mostrarían, añade, que la tabla se encontraba depositada aquel año en esta estancia y, por lo tanto, tiene que ser considerada como un espolio.

No obstante, el historiador del arte Albert Velasco negó ayer en su perfil de X que la pintura se conservara en Sijena el año 1936, ya que “el 1926 estaba en venta en Londres”. Velasco sospecha que el hallazgo de Nieto se trate de una “información falsa”, ya que las imágenes que lo demostrarían “no han aparecido en ninguno de los medios que se han hecho eco” de la noticia, aseguró.