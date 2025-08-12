El arpa de Berta Puigdemasa, en el Perifèria Cultural

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un centenar de personas disfrutaron el sábado del concierto de arpa que protagonizó la intérprete leridana Berta Puigdemasa al aire libre en Cal Acampats, en Montmagastre (Artesa de Segre, Noguera). Puigdemasa ofreció un repertorio de composiciones propias en torno al mundo de los sueños, una propuesta titulada Les Yeux Fermés, en el marco del festival Perifèria Cultural. La artista tocó una arpa ‘preparada’, en la que el contacto de las manos con las cuerdas dialoga con objetos cotidianos como una espátula, una cuchara, unas pinzas, un tenedor o una púa de guitarra. Estaba previsto que cerrara la velada la cantante menorquina Clara Gorrias.