Gerri divulga fiestas rituales con máscaras de Europa

El Tabaca Film Fest, el festival de cine mitológico de los Pirineos que se celebrará en Gerri de la Sal del 11 al 14 de septiembre, estrenó el domingo como 'aperitivo' una exposición única en Catalunya. El Reial Alfolí de la Sal inauguró Lo mite emmascarat, una muestra de la reconocida fotógrafa estadounidense Ashley Suszczynski, todo un referente mundial en la fotografía documental de rituales y fiestas tradicionales con máscaras. Desde 2019 recorre el mundo capturando de forma única su fascinación por expresiones que perviven al margen del mundo globalizado. Las 23 fotos seleccionadas –que podrán verse hasta el 30 de septiembre– ofrecen una galería de personajes ancestrales, protagonistas de fiestas, rituales y ceremonias del viejo continente. Los visitantes podrán descubrir figuras como los irreverentes Caretos de Lazarim, los enigmáticos Harramachos de Navalacruz, las temibles Trangas de Bielsa, los amables Joaldunak del País Vasco, el aterrador Krampus de los Alpes o los espectaculares Kukeri búlgaros, entre otras representaciones del imaginario europeo. La directora del festival, la actriz Ivana Miño, comentó que “el trabajo fascinante de Ashley, que visitará Gerri durante el evento, nos muestra rituales milenarios que han evolucionado con el paso del tiempo”.