LITERATURA
Cuarta edición en La Seu d’Urgell del festival ‘Pirineu, terra de versos’
La Seu d'Urgell acogerá este mes la cuarta edición del festival literario Pirineu, terra de versos, coorganizado por las librerías cooperativas El Refugi, de la capital del Alt Urgell, y La Lluerna, de Ripoll. El próximo día 21 (19.00 h), la librería de La Seu acogerá la proyección del documental Si el vers fos un refugi, con Arnau Baulenas y Cinto Espejo, dando inicio así al certamen. La siguiente cita llegará el día 28 con la presentación del libro-disco Versos a la vietnamita. Antologia de la poesia catalana antifranquista, con el autor, el escritor y músico Pau Alabajos. El festival culminará el día 30 en la sala La Immaculada (18.00 h) con un recital de Àngels Moreno, Aina Torres, Meritxell Nus, Lídia Gázquez y Amanda Bassa.