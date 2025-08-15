Cuarta edición en La Seu d’Urgell del festival ‘Pirineu, terra de versos’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Seu d'Urgell acogerá este mes la cuarta edición del festival literario Pirineu, terra de versos, coorganizado por las librerías cooperativas El Refugi, de la capital del Alt Urgell, y La Lluerna, de Ripoll. El próximo día 21 (19.00 h), la librería de La Seu acogerá la proyección del documental Si el vers fos un refugi, con Arnau Baulenas y Cinto Espejo, dando inicio así al certamen. La siguiente cita llegará el día 28 con la presentación del libro-disco Versos a la vietnamita. Antologia de la poesia catalana antifranquista, con el autor, el escritor y músico Pau Alabajos. El festival culminará el día 30 en la sala La Immaculada (18.00 h) con un recital de Àngels Moreno, Aina Torres, Meritxell Nus, Lídia Gázquez y Amanda Bassa.