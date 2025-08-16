Judith Colell estrenará en diciembre su film ‘pallarés’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Frontera, la nueva película de la directora, guionista y presidenta de la Acadèmia del Cinema Català Judith Colell, se estrenará en las salas de cine el próximo 12 de diciembre. La cinta, rodada entre octubre y noviembre del año pasado en el Pallars y otras localizaciones de Barcelona, es un thriller histórico que narra las aventuras de un grupo de personas que, a pesar de las amenazas, se arriesgaron para ayudar a los judíos que escapaban de la represión nazi durante la II Guerra Mundial cruzando los Pirineos hacia territorio español. Colell, junto con los guionistas Miguel Ibáñez Monroy y Gerard Giménez Forner, crearon una trama inspirada en historias reales, con un elenco formado por Miki Esparbé, María Rodríguez Soto, Asier Etxeandía, Bruna Cusí y Jordi Sánchez.

“Hoy más que nunca hay millones de personas que tienen que huir de la guerra, del hambre y de las barbaries que provocan sus dirigentes. Al otro lado, siempre hay personas que ayudan, o que condenan a los que huyen o que miran hacia otro lado; gente que arriesga y gente que no”, apuntó la directora en un comunicado. “Eso sucede en nuestro pueblo protagonista, un pequeño lugar del Pirineo de Lleida, tal y como sucede en la vida real. Creo que el cine es un arma de concienciación y de denuncia”, añadió la directora.