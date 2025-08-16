CINE
Judith Colell estrenará en diciembre su film ‘pallarés’
El thriller histórico ‘Frontera’, con escenas rodadas en el Pirineo. Inspirado en la huida de refugiados en la II Guerra Mundial
Frontera, la nueva película de la directora, guionista y presidenta de la Acadèmia del Cinema Català Judith Colell, se estrenará en las salas de cine el próximo 12 de diciembre. La cinta, rodada entre octubre y noviembre del año pasado en el Pallars y otras localizaciones de Barcelona, es un thriller histórico que narra las aventuras de un grupo de personas que, a pesar de las amenazas, se arriesgaron para ayudar a los judíos que escapaban de la represión nazi durante la II Guerra Mundial cruzando los Pirineos hacia territorio español. Colell, junto con los guionistas Miguel Ibáñez Monroy y Gerard Giménez Forner, crearon una trama inspirada en historias reales, con un elenco formado por Miki Esparbé, María Rodríguez Soto, Asier Etxeandía, Bruna Cusí y Jordi Sánchez.
“Hoy más que nunca hay millones de personas que tienen que huir de la guerra, del hambre y de las barbaries que provocan sus dirigentes. Al otro lado, siempre hay personas que ayudan, o que condenan a los que huyen o que miran hacia otro lado; gente que arriesga y gente que no”, apuntó la directora en un comunicado. “Eso sucede en nuestro pueblo protagonista, un pequeño lugar del Pirineo de Lleida, tal y como sucede en la vida real. Creo que el cine es un arma de concienciación y de denuncia”, añadió la directora.