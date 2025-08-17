Techno internacional de km 0

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El dj y productor musical leridano Lluís Ribalta publicó ayer su primer álbum de larga duración, Bring In Back, con ocho temas de música electrónica, tanto en formato de vinilo –en el prestigioso sello británico de techno Rawsery Records– como en todas las plataformas digitales. El propio artista destacó que 3 de las canciones publicadas durante las pasadas dos semanas como premiere en digital, se situaron en el Top 20 mundial de ventas de techno. Después de celebrar 20 años de trayectoria artística, conseguir éxitos y aparecer regularmente en el Top 100 mundial tanto de canciones como de artistas de techno, Ribalta debuta con este primer long-play de puro y energético techno, “con una serie de canciones construidas minuciosamente en el estudio durante este último año y enfocadas totalmente a la pista de baile y a hacer bailar con una sonrisa en la boca”.

El artista comenta que “Bring In Back se aventura en territorios rítmicos implacables y paisajes sonoros inmersivos, que recuerdan el minimalismo enérgico y la fuerza hipnótica defendida por las estrellas del techno a lo largo de los años. Así, canciones como Andromeda y el tema principal del disco, Bring In Back, sitúan este trabajo discográfico en líneas de bajos densas y capas de percusión complejas, mientras que piezas como Brain Siren y Acid Sex recorren los pasadizos más experimentales y con infusión de acid del sonido contemporáneo”. Este álbum representa toda una declaración del compromiso del dj y productor leridano con la esencia fundamental del techno, mejorada artísticamente siempre que sea posible con ideas de lo más rompedoras.

Lluís Ribalta, de 45 años, ha actuado como dj en los mejores clubs del mundo (ver desglose) y en 2022 se convirtió en el primer catalán y español en lograr –con su canción Cosmic Absolute– un Top 3 del género progressive house en el prestigioso portal internacional de ventas digitales Beatport.

Ingeniero agrónomo, bombero y ‘loco’ por el ‘electro’

Lluís Ribalta se formó como ingeniero agrónomo y ha acabado trabajando también de bombero de la Generalitat en el parque de Lleida pero su pasión por la música electrónica desde que de joven salía con los amigos por la zona del vins de la capital del Segrià y a frecuentar las discotecas de moda de entonces (Wonder, Big Ben, Musicland, Orbita 4, Sistema...) le ha llevado al mundo de los dj’s. Desde 2005, su carrera musical le ha permitido actuar en los mejores clubs y festivales del mundo, de Berlín y Argentina, pasando por Miami o Hong Kong, y a crear un sello propio, LR Recordings.