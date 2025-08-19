El ‘Musiquem Lleida!’ 2025, con 11 propuestas de clásica, jazz o folk

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Festival Internacional Musiquem Lleida!, que nació en 2006 de la mano de la Coral Shalom, celebrará este año su vigésima edición, del 3 al 5 de octubre. La organización hizo públicos ayer el nombre de los artistas y formaciones musicales seleccionadas para participar en el certamen, que mantiene dos décadas después su objetivo fundacional: acercar la música a la calle y ofrecer un escenario de proyección a intérpretes de calidad de todas partes. Así, en el próximo Musiquem Lleida! el público podrá disfrutar de las propuestas musicales de Alysyus Duet (voz y guitarra clásica, de Barcelona), Ramon Bassal-Marc Piqué (violonchelo y piano, Barcelona), el guitarrista Ángel Jesús López (Almería), Dalek Dúo (timple y guitarra, Tenerife), Quartet Immortality (cuarteto vocal y piano, nacido en 2023 en el seno del Orfeó Lleidatà), Coral Spiritual Mallorca a l’Octava (Baleares), Arnau Torné Trio (jazz fusión con bajo, guitarra y batería, Bell-lloc d’Urgell), Neila Benney Trío (cantante argelina, con guitarra y percusiones), Trío Boulanger (voces y piano, Tarragona, Badajoz y Vitoria), Al Ras Bluegrass Band (Barcelona) y Logos Dúo (dos pianistas de Tarragona y Toledo). Un total de once formaciones que representan una amplia variedad de estilos, desde la música clásica hasta el jazz, el folk o las músicas del mundo, y que confirman la vocación plural y abierta del festival.