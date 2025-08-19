La Dharma y Roger Mas, estrellas en La Granadella

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Companyia Elèctrica Dharma y el cantautor de Solsona Roger Mas, acompañado de la Cobla Sant Jordi, serán este próximo fin de semana los cabezas de cartel del Festival de la Granadella, todo un clásico ya en agosto en Ponent y cuya edición número 32 se presentó ayer en la diputación de Lleida. La alcaldesa de esta localidad de Les Garrigues, Elena Llauradó, calificó el programa de “espectacular”, con dos grandes figuras de la escena musical catalana. La Dharma, en plena gira de su 50 aniversario que arrancó el año pasado, pondrá el broche a la jornada del sábado, mientras que el singular proyecto musical de Roger Mas junto con la Cobla Sant Jordi –que el pasado otoño estrenaron su segunda colaboración discográfica– cerrará el domingo este festival de música popular y tradicional catalana.

La teniente de alcalde de La Granadella, Judit Flix, repasó la diferentes propuestas de esta cita festiva, que arrancará el viernes con las habaneras y el ron cremat de Veus del Segrià (22.00 h). El sábado, asociaciones de la localidad organizarán la Cursa de les Pedretes para los más pequeños (11.30) y la Cursa de la Cordera (18.00), con el singular premio para el ganador de la carne de un cordero. Antes de la Dharma, música Folkids con Pep López y Sopars de duro (18.00) y baile folk con La Puntual (19.30). Y el domingo comenzará con bitlles y Trobada de Puntaires (10.00) y sardanas con la Cobla Jovenívola de Agramunt (13.00); y seguirá por la tarde con los Bastoners dels Pla de l’Aigua (18.00) antes del fin de fiesta. Llauradó destacó “el esfuerzo de la organización y las asociaciones de La Granadella para poder atraer a grandes figuras del país en un festival totalmente gratuito”, que se desarrollará en el Pla de la Vila y que espera a más de un millar de personas. “Poder acercar a grupos de nivel a los pueblos pequeños es importante porque la cultura es para todos”, señaló la alcaldesa. El vicepresidente de la Diputación, Agustí Jiménez, destacó que “el festival dinamiza la cultura y también la economía de La Granadella”.