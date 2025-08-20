Antoni Tolmos, hoy en Arties en el ciclo ‘Romanic Musicau’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El pianista, compositor y comunicador leridano Antoni Tolmos pondrá hoy el broche a la 26 edición del ciclo Romanic Musicau con un concierto gratuito (19.30 h) en la iglesia de Santa Maria de Arties, en Naut Aran. Tolmos ofrecerá un repertorio de boleros y canciones de amor. El público también podrá disfrutar de una visita guiada al monumento.

Previamente (17.00 h), Tolmos presentará en la librería Eterna de Vielha (Av. deth Pas d’Arrò 29) su último libro, Quan dubtes de tu (Pagès Editors), en el que el comunicador aborda la importancia del autoconocimiento, la autoestima y la gestión emocional en la vida a la hora de desarrollarse artísticamente. En esta obra, el autor reflexiona desde su experiencia como músico y mentor y explora cómo superar las inseguridades y los bloqueos creativos.