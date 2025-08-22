Un disco con composiciones inéditas conmemorará el año Ricard Viñes

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La conmemoración del 150.º aniversario del nacimiento del pianista leridano Ricard Viñes contará con varios acontecimientos para recordar y reivindicar su trayectoria musical. Entre estos está la grabación de un disco con composiciones recientemente desconocidas del artista y otras piezas que únicamente se habían grabado en 1945. También se prevé para este año y 2026 un ciclo de conciertos en algunos de los principales escenarios del país, como el Gran Teatre del Liceo o el Auditorio de Barcelona, para homenajearlo. Viñes (1875-1943) destacó como intérprete durante la primera mitad del siglo XX. Establecido en Paris, fue el encargado de estrenar muchas obras de los grandes músicos del momento, como Ravel, Satie o Debussy.

Màrius Bernadó, comisario de la conmemoración oficial del año Ricard Viñes, expone que el pianista fue "fundamental en la historia de la música para piano del siglo XX" por su condición de intérprete, ya que fue un gran "difusor" de compositores "franceses, rusos, españoles, catalanes o sudamericanos." "Tenemos un anchísimo repertorio de obras estrenadas o dadas en primera audición y difundidas gracias a su talento y compromiso", manifiesta Bernadó.

Toda esta tarea le permitió estar siempre cerca de los principales músicos del momento, hasta el punto que le dedicaban las obras o las escribían pensando en su talento interpretativo. "Ganó el primer premio del Conservatorio de París y eso lo proyectó como un virtuoso con una carrera internacional muy potente", observación Bernadó. Entre sus mejores amigos de juventud había Maurice Ravel, y fue Viñes quien interpretó su primera obra estrenada nunca en público. Más tarde vendrían Debussy, Satie, Séverac o Poulenc. De todos modos, para Bernadó, la "gran marca" de Viñes fue su compromiso", especialmente con los compositores jóvenes, por los cuales apostaba.

Todo este legado Viñes lo guardó, hecho que ha permitido que haya mucha documentación de su trayectoria. "Hablamos de programas, correspondencia, carteles, recortes de prensa o su diario personal, que posiblemente es uno de los documentos más importantes. Durante 28 años fue anotando todo el que vivía, todo lo que hacía a Paris, y este es uno de los mejores retratos de la sociedad y de la cultura en la cual él se movió a finales del siglo XIX y principios del XX", destaca al comisario. Un diario de 7.000 páginas que se transcribirá y editará aprovechando la conmemoración.

Nueva grabación

De la vertiente creativa de Ricard Viñes como compositor se conocían tan sólo cuatro piezas, que se agruparon en un álbum en 1945 bajo el título 'Cuatro hommages' y que era la única grabación de temas del pianista leridano. A pesar de la amplia información sobre la vida del intérprete, en los últimos años se han descubierto nuevas sorpresas en forma de partituras. El hallazgo lo hicieron, en 2012, el mismo Màrius Bernadó y el pianista Miquel Villalba.

Como aparte de los actos de homenaje, recientemente se ha grabado un disco en el Auditorio Josep Carreras de Vila-seca que, por primera vez, reunirá toda la obra para piano de Viñes. Villalba ha sido precisamente el intérprete de las obras. Además de las nuevas partituras, también se han revisado las editadas hace 80 años de 'Cuatro hommages', obras de juventud y una composición de madurez, titulada 'De Cythère au Carmel', considerada una de las mejores muestras de su escritura pianística, ya plenamente moderna.

Otros actos

Durante la conmemoración del año Ricard Viñes se impulsarán otras iniciativas, como la digitalización y catalogación de sus fondos documentales depositados en el Archivo Municipal de Lleida y en la Universidad de Lleida, así como la restauración y preservación de documentos de valor patrimonial. Uno de los ejes destacados será la creación de un portal de conocimiento abierto que integrará datos, recursos digitales y materiales documentales sobre el pianista.

El proyecto prevé movilizar intérpretes de renombre e instituciones culturales nacionales e internacionales, así como fomentar la complicidad de festivales, auditorios, conservatorios, archivos, bibliotecas y entidades musicales con el fin de impulsar una conmemoración que vaya más allá del ámbito local y conecte con la dimensión internacional de Viñes.

Además, se desarrollarán iniciativas de divulgación dirigidas al gran público, como exposiciones, conciertos, ciclos de conferencias, ediciones y acciones educativas para poner en valor la personalidad poliédrica del artista: músico, intelectual, coleccionista de arte y escritor. La conmemoración también apostará por impulsar líneas de continuidad y que parte de los proyectos perduren más allá del 2025.