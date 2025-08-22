Santa Maria de Arties, en clave de bolero con Antoni Tolmos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La iglesia de Santa Maria de Arties, en Naut Aran, acogió el miércoles la clausura de la 26 edición del ciclo de visitas-concierto Romanic Musicau en la Val d’Aran, con la actuación del pianista y compositor leridano Antoni Tolmos, que ofreció un recital con un repertorio de los boleros más populares. Las más de 300 personas que llenaron la iglesia románica no solo disfrutaron de la música sino que pudieron escuchar historias y anécdotas que Tolmos fue desgranando durante su concierto, entre ellas, desvelando que “el ayuntamiento de Almacelles conserva unas maracas del entrañable Antonio Machín”. El ciclo Romanic Musicau, impulsado por el ayuntamiento de Naut Aran y con la colaboración del archiprestazgo de la Val d’Aran, utiliza el maridaje entre patrimonio y música organizando visitas guiadas en las que una historiadora ofrece una explicación sobre el edificio seguidas de un concierto de música clásica. La 26 edición de verano arrancó el pasado día 14 en Sant Andrèu de Salardú y culminó en Arties. Como es habitual en los últimos años, el ciclo organizará una nueva cita musical por Navidades.