Anna Sàez, en el festival de novela negra Cubelles Noir

La escritora y directora de SEGRE Anna Sàez fue el viernes una de las invitadas en el décimo festival de novela policíaca y criminal Cubelles Noir, que arrancó el jueves y se desarrollará hasta hoy domingo en esta localidad del Garraf. Sàez participó en el centro social Roig i Pera de Cubelles en un debate sobre documentación e investigación en la escritura de género negro, acompañada por Anna Segimon, Glòria Sabaté y Paco Gómez Escribano. La escritora leridana recordó el arduo y laborioso proceso de documentación que afrontó en su último libro, L’enverinadora., la truculenta historia sobre una asesina en serie rural hace 90 años en La Granja d’Escarp. En el festival también estaba prevista la participación de los leridanos Marta Alòs y Rafa Melero.