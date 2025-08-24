Gala de premios en Tremp

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Lira de Tremp acogió ayer la entrega de los galardones de la 14 edición del festival Mostremp de cine rural del Pallars, tras dos jornadas de proyecciones que reunieron a público y creadores en torno al cine con mirada rural. Se proyectaron 17 cortometrajes a concurso entre los más de 200 presentados desde todo el mundo. El jurado otorgó el Premi Cervós, dotado con 2.000 euros, al corto Joselico, de Sergio Máresc, una historia que retrata con sensibilidad la vida del único niño de una pedanía rural despoblada. También otorgó un accésit a Urtajo, de Miguel Ángel Marqués Bardoy, un film que explora la figura de un político acomodado ante la gestión de una crisis que amenaza el pueblo vecino. Por otro lado, el premio del público, dotado con 1.000 euros, fue para Sara, de Ariana Andrade Castro, un corto sobre una niña que descubre que su padre, un camionero que transporta fruta, acarrea alguna cosa más.

El festival concluirá hoy con el coloquio-vermut “Mirades de dona: perspectives femenines al cinema” (12.00 h); y las proyecciones de la sección infantil –con Hola Frida– (17.30) y del film Tierra baja, de Miguel Santesmases (19.15).