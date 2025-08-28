“Ahora toca mirar hacia el futuro, a otras direcciones”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

“Ahora toca mirar hacia el futuro, hacia otras direcciones, y no seguir explorando el pasado familiar”, afirmó la cineasta Carla Simón, en una entrevista el martes en Vigo. Con su tercera película Romería, Simón viaja a su pasado familiar paterno a través del personaje de Marina, interpretada por la debutante Llúcia García, una personificación de la propia directora que emprende un viaje hacia Vigo para conocer sus orígenes, la historia de amor de sus padres y la memoria familiar. Simón apunta al “fuerte estigma” que existe en torno a la heroína y el sida que causaron “un dolor muy profundo” en los años 80 “difícil de gestionar” y con los que la directora realiza un ejercicio de “empatía”. Carla Simón preestrena hoy en Barcelona Romería con todas las entradas agotadas. Tras Estiu 1993, su opera prima en la que exploró el momento en el cual pasó a vivir con sus tíos después del fallecimiento de sus padres a causa del sida, y Alcarràs, donde indagó sobre las relaciones familiares de sus tíos y abuelos maternos; la cineasta cierra con Romería su ciclo biográfico inspirándose en los orígenes de su familia biológica paterna. “Siento que se cierra un ciclo que tiene que ver con historias que han sido inspiradas por mis familias y que ha coincidido con el nacimiento de mi segunda hija”, aseguró la cineasta. La película se estrena en cines el 5 de septiembre.