El ciclo musical de la Vall d’Àssua acaba en Llessui

La banda Cafè d’Alger, durante su concierto el martes en Altron. - EDGAR ALDANA

El ciclo de Música a Bocafoscant llegó a su recta final tras el concierto el martes de la banda Cafè d’Alger con música de influencia jamaicana en el pueblo de Altron.

Durante este mes de agosto, los pueblos de la Vall d’Àssua han acogido diversas actuaciones musicales y artísticas y degustaciones de productos locales organizadas por las asociaciones de vecinos de los pueblos participantes y con el apoyo del ayuntamiento de Sort.

El último concierto del ciclo está previsto hoy a las 19.30 con la actuación gratuita del grupo musical Rumba Blanca en la localidad de Llessui. El evento contará con degustación de quesos y vino del Batlliu y de la Vall d’Àssua.