Lleida, sede del certamen estatal de Poetry Slam

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida se convertirá el próximo mes en la capital de la poesía oral con la celebración de la 14ª edición del Campeonato Estatal de Poetry Slam, una competición en la que los participantes o slammers disponen de tiempo limitado para recitar textos de autoría propia a una audiencia. Un total de 35 poetas están inscritos en la competición, cuyas fases se repartirán por varios puntos de la ciudad. En concreto, las semifinales tendrán lugar entre el jueves 18 y el viernes 19 de septiembre en el Castell del Rei (ambas a las 19.30), y la gran final será el sábado día 20 (11.45) en la nave central de la Seu Vella. El ganador del certamen, elegido por el público, se convertirá en el poeta que representará a España en el campeonato de Europa.

La poeta leridana Julsivers será la encargada de representar a la ciudad en el certamen. Asimismo, acudirán participantes de ciudades como Valladolid, Pamplona, Madrid, Oviedo, Tenerife, Sevilla, entre otras, así como diferentes puntos de Catalunya.

Paralelamente, los organizadores del campeonato han previsto la actuación del grupo Filosofia i Corda, la banda Cantívers y el dueto formado por Helena de Ángeles y Oskar RD, al inicio de las dos semifinales y la final, respectivamente. La cita está organizada por la asociación Poetry Slam Lleida y cuenta con el apoyo del ayuntamiento y la diputación de Lleida.