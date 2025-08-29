Mequinensa muestra el mundo de los mineros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Museo de la Historia de Mequinensa acoge hasta abril de 2026 la exposición El mundo de los mineros: el trabajo minero en la fotografía histórica, un recorrido de 31 imágenes en blanco y negro que muestran el día a día en las minas a través de 160 años. En concreto, el proyecto cuenta con fotografías de una treintena de minas ubicadas en 18 países de tres continentes, principalmente en Europa, pero también en Norteamérica y Australia. Entre ellas, destaca la Mina Virgen del Pilar de Mequinensa. La colección de instantáneas, todas antiguas, permite comparar las condiciones de trabajo en los yacimientos (de sal, oro o mercurio, entre otros), las herramientas y equipos utilizados, la iluminación o la vestimenta de los mineros.

La muestra se puede visitar de martes a viernes de 9.00 a 13.00, y los fines de semana en horario habitual de las visitas guiadas al museo.