17 conciertos en el Festival d’Orgues de Ponent i del Pirineu

La 27ª edición del Festival d'Orgues de Ponent i del Pirineu arranca este domingo con una programación gratuita que incluye un total de 17 conciertos en una quincena de poblaciones de la demarcación. La primera propuesta tendrá lugar en la iglesia parroquial de Verdú, a las 13.00, y estará protagonizada por el organista Pau Riuró y el barítono Xavier Mendoza. El siguiente concierto está previsto el domingo 14 de septiembre a las 19.00 en la catedral de Solsona, que será escenario de la actuación del organista Eudald Dantí.

Hasta el 27 de diciembre, habrá actuaciones en Les Borges Blanques, Os de Balaguer, La Pobla de Cérvoles, La Pobla de Segur, Puigcerdà, Sant Llorenç de Morunys, La Seu d’Urgell, Talarn, Tàrrega, Torres de Segre, Tremp y Vielha. Asimismo, en Lleida se han programado tres conciertos, dos de ellos en la catedral (28 de septiembre y 19 de diciembre) y uno, en la iglesia de Sant Llorenç (29 de septiembre)

Se trata de un certamen dirigido por la Associació Amics de l’Orfue de les Comarques de Lleida, con el patrocinio de la Fundació Horitzons 2050, con la finalidad de promover el órgano y divulgar las composiciones musicales pensadas y escritas para este instrumento.