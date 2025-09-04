Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El grupo de diablos y tamborileros Borjuts de les Borges Blanques ha construido al primer gigante de Catalunya impreso en 3D. El proyecto surgió de la mano de dos miembros del grupo que durante la pandemia adquirieron una impresora 3D para elaborar Equipos de Protección Individual (EPI) y que querían seguir experimentando con el aparato. Eso se unió a las ganas de los Borjuts de contar con un gigante propio para poder participar en encuentros portadoras de gigantes.

Para hacer la figura, renombre Tronat, se han invertido 340 horas de impresión y 6 kilos de filamento y voluntarios se han encargado de pintar, construir la estructura y confeccionar la ropa. El gigante, de aspecto demoníaco, se estrenará el sábado al 42º Encuentro de Gigantes, Gralleros y Correfuegos del municipio.

El orígen del primer gigante propio de los Borjuts se remonta a principios del 2020 durante la pandemia, cuando dos miembros del grupo, Francesc Trullols y Carles Falcó, adquirieron una impresora tridimensional para fabricar EPI para los centros sanitarios.

El contacto con esta tecnología los animó a dar un paso más allá e intentar crear un gigante imprimido en 3D por el grupo. El resultado es Tronat, una figura de aspecto demoníaca con cuernos y vestida con la casaca del grupo que mide 3,7 metros de altura y pesa unos 40 kilos.

El diseño del demonio se adquirió en línea y las partes que imprimieron fueron la cabeza y las manos. El principal reto que tuvieron que abordar Trullols y Falcó fue el de escalar y dividir el diseño de la cabeza para adaptarlo a las dimensiones de las impresoras que tenían. "Hicimos 26 trozos y fuimos imprimiendo y montando el puzzle", ha explicado Falcó. Las manos, en cambio, se imprimió de una pieza cada una. En total, se han invertido unas 340 horas de impresión y unos 6 kilos de filamento de plástico.

Les piezas se han reforzado con una capa exterior de resina y en la parte inferior de la cabeza se ha añadido una chapa de aluminio para poder fijarlo correctamente al cuerpo. Con respecto a la estructura, se ha construido con madera de empapado y los huecos de la parte superior se han llenado con poliuretano.

La idea de que tuvieron los dos miembros del grupo hace cinco años se ha acabado convirtiendo en un proyecto que ha involucrado a una veintena de personas, entre otros miembros de los Borjuts y voluntarios externos. Entre estos, está el escultor de imaginería festiva Pau Reig, que se ha encargado de pintar la cabeza y las manos del gigante, así como Carlos, carpintero jubilado que ha elaborado la escultura de madera, y las modistas Marta y Anna, que han confeccionado la casaca del gigante.

Primer gigante en 3D de Catalunya

Tronat es el primer gigante de Catalunya elaborado utilizando la impresión 3D. Lo afirma el grupo, después de haber hecho una investigación al respecto. La conclusión es que, aunque se ha encontrado alguna figura de bestiario y un gegantó construidos con esta tecnología, hasta la fecha no se ha presentado ningún gigante hecho con 3D.

Estreno por la fiesta mayor

El nuevo gigante se ha presentado este miércoles por la noche a los vecinos de les Borges Blanques durante la langonizad popular que la entidad ha celebrado dentro de los actos previos a la fiesta mayor del municipio.

El primer baile con el Tronat, sin embargo, será este sábado en Les Borges Blanques. La cita, declarada Fiesta Popular de Interés Cultural, contará con la participación de 73 grupos de toda Catalunya.

De hecho, la cabeza del grupo, Oriol Satorra, ha explicado que no es habitual que un grupo de diablos tenga un gigante, pero que en su caso lo quieren porque tienen "muy arraigado" el Encuentro de Les Borges. "Jugamos en casa, salimos eufóricos y creemos que gustará", ha expresado sobre el estreno del gigante el sábado.

