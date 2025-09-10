Conciertos y gastronomía en Raimat

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La cuarta edición del Raimat Arts Festival, que se celebrará del 2 al 5 de octubre, tendrá como objetivo la promoción de la transformación social del territorio a través de la cultura y la gastronomía. Para ello, ha previsto una programación musical de primer nivel que fusionará con la iniciativa Taste of Lleida – Catalan Cuisine, coordinada por BO&Ilersis, una propuesta culinaria que ofrecerá degustaciones de una treintena de productores de proximidad, desde los Pirineos hasta L’Horta. Así lo explicó ayer la fundadora del certamen y presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, Elena de Carandini, durante el acto de presentación de las novedades de la edición en la Seu Vella de Lleida. Por su parte, la concejala de Cultura del ayuntamiento de Lleida, Pilar Bosch, destacó que “el festival es un emblema de lo que somos y pone en valor el contacto con la naturaleza” y la consciencia del potencial que ofrece el territorio.

Asimismo, se presentó el cartel oficial de la edición, un diseño de la artista leridana Lara Costafreda que conecta naturaleza, patrimonio, música y comunidad, reflejando la esencia del Raimat Arts Festival y su vínculo con el territorio. Originaria de Sudanell, Costafreda cuenta con más de 15 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos para marcas de prestigio global como Chanel, Hermès o Vogue, e incluso Amnistía Internacional. La obra “no solo retrata un lugar y un festival, sino que quiere ser también un homenaje a la comunidad: a las personas mayores y jóvenes, a todas las que crean, comparten y hacen posible que eventos culturales como este existan”, afirmó la artista.

En cuanto a la programación musical, destaca el concierto de la violinista Ellinor D’Mellon y la pianista Alina Artemyeva (el jueves, 2 de octubre), y el de la cantante y compositora barcelonesa Alba Carmona (el sábado 4), ambos, en la bodega Raimat. El calendario completo se puede consultar en raimatartsfestival.org, donde también se pueden adquirir las entradas.