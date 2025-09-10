SEGRE
Simulacre

A les 10.00 hores sonarà un alarma a tots els mòbils en una prova de Protecció Civil

PROYECTOS

El Orfeó Lleidatà acercará música y teatro a escuelas e institutos

El proyecto se presentó ayer en el Espai Orfeó. - ACN / ROGER SEGURA

El proyecto se presentó ayer en el Espai Orfeó. - ACN / ROGER SEGURA

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

La Fundació Orfeó Lleidatà pondrá en marcha este curso escolar el proyecto Espai Orfeó Educa, una iniciativa dirigida a centros, escuelas e institutos del territorio que pretende acercar la música y las artes escénicas a alumnos de 0 a 18 años. La entidad ofrece un programa con media decena de espectáculos, conciertos y talleres diseñados por franjas de edad. Una de las propuestas, pensada para jóvenes de ESO y Bachillerato, se hace en colaboración con la Casa de la Música de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran y contará con la participación de los artistas leridanos Neptú, Sexenni, Valdivia, Bru y Olga Zoet. El proyecto ha previsto precios y tarifas sociales dirigidas a colectivos vulnerables y centros educativos de alta y máxima complejidad, y cuenta con el apoyo del programa Projectes Singulars del departamento de Empresa y Trabajo. De momento, se han inscrito más de una veintena de centros educativos, una acogida que el director ejecutivo de la Fundació Orfeó Lleidatà, Xavier Quinquillà, valoró ayer en la presentación del Espai.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking