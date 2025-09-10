El Orfeó Lleidatà acercará música y teatro a escuelas e institutos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fundació Orfeó Lleidatà pondrá en marcha este curso escolar el proyecto Espai Orfeó Educa, una iniciativa dirigida a centros, escuelas e institutos del territorio que pretende acercar la música y las artes escénicas a alumnos de 0 a 18 años. La entidad ofrece un programa con media decena de espectáculos, conciertos y talleres diseñados por franjas de edad. Una de las propuestas, pensada para jóvenes de ESO y Bachillerato, se hace en colaboración con la Casa de la Música de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran y contará con la participación de los artistas leridanos Neptú, Sexenni, Valdivia, Bru y Olga Zoet. El proyecto ha previsto precios y tarifas sociales dirigidas a colectivos vulnerables y centros educativos de alta y máxima complejidad, y cuenta con el apoyo del programa Projectes Singulars del departamento de Empresa y Trabajo. De momento, se han inscrito más de una veintena de centros educativos, una acogida que el director ejecutivo de la Fundació Orfeó Lleidatà, Xavier Quinquillà, valoró ayer en la presentación del Espai.