Wallapop factura 101 millones de euros durante 2024, un 13% más

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Wallapop facturó 101 millones durante 2024, un 13% más que en relación al año anterior, según ha informado la empresa. En el mercado español, la compañía ha llegado al 'break even' y ha sumado 19 millones de usuarios mensuales.

El producto que más volumen de negocio generó fue Wallapop Envíos, con una facturación de 74 millones de euros, un 12% más que el ejercicio del año pasado. Con respecto a los servicios de visibilidad ofrecidos a los usuarios han supuesto unos ingresos de 22 millones de euros, un 27,6% más que el año pasado.

Según ha explicado la plataforma en un comunicado, la reciente adquisición por parte de Naver -pendiente de la autorización de las autoridades reguladoras- representará un "impulso adicional" para el crecimiento de la compañía.