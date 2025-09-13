Arranca la edición más rockera del Talarn Music Experience

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tras el éxito el pasado mes de julio del Talarn Music Experience 2025, con Sopa de Cabra, Sidonie, Rita Payés o La Ludwig Band, entre otros, el certamen musical capital ya por excelencia en el Pallars Jussà y el Pirineo leridano amplió ayer horizontes con el estreno de un fin de semana dedicado exclusivamente al rock, que anoche tenía previsto recibir a toda una figura icónica española, Ramoncín. Esta edición rockera de septiembre es una nueva apuesta del festival para ofrecer una experiencia más intensa y diversa, con nombres que han marcado la historia de este género musical en castellano, así como nuevas voces que garantizan una propuesta contundente y cargada de energía.

Además, el festival ha dado un paso más con la creación del Espai TME, un escenario cultural ubicado en Lo Quiosc, que ofrece conciertos, gastronomía con productos de proximidad y cultura popular, desde espectáculos de danza hasta pintura en vivo, circo, humor y exposiciones.

Asimismo, la apuesta del Talarn Music Experience por los artistas y bandas emergentes se materializó ayer por la tarde con las actuaciones de los leridanos Bru, grupo liderado por la cantante Berta Saura, y Celobert, con el violinista de Tremp Martí Vila. Al caer la noche, el escenario principal acogió al grupo valenciano Los Zigarros (teloneros en 2017 de los Rolling Stones en el Estadi Olímpic de Montjuic, en Barcelona), que vio su concierto interrumpido por un chubasco, acompañado de fuertes rachas de viento. Tras el temporal, la velada estaba prevista que culminara con Ramoncín y los dj’s Diego Calvo y Lola Von Dage.

La estrella de hoy sábado será otra figura rockera, Enrique Villarreal ‘El Drogas’, el que fuera líder de Barricada, ‘teloneado’ por el rockabilly de La Perra Blanco, después de las actuaciones a partir de las 18.45 h de Mar Pujol y Claquera.