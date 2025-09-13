Una decena de alumnos del Pla d'Urgell se forman para impulsar negocios dedicados al pan y la bollería artesana

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una decena de alumnos del Pla d'Urgell han empezado el curso de ayudante de panadero que el consejo comarcal y la Asociación Leader de Ponent han impulsado con el fin de frenar la pérdida progresiva de hornos de pan a la comarca, ya sea con la apertura de nuevos negocios o garantizando el relevo generacional del sector.

La formación ha dado el pistoletazo de salida con las plazas agotadas, después de que la organización haya recibido una sesentena de inscripciones. Los alumnos son venidos de municipios como Torregrossa, Bell-lloc, Golmés, y Mollerussa, entre otros, y tienen en mente materializar un proyecto de negocio dedicado al pan y la bollería artesana.

El curso prevé finalizar a finales del mes de mayo y ofrece 80 horas de formación teórica y práctica.