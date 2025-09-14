Ramoncín retruena en Talarn

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El primer Talarn Music Experience rockero arrancó el viernes con doble temporal. Al caer la noche, el meteorológico, con un chubasco de lluvia y viento que obligó a recortar la actuación de la banda valenciana Los Zigarros. Pero, pasado el aguacero, llegó otra 'tormenta', la del veterano rockero madrileño Ramoncín, que venció a las inclemencias meteorológicas con su energía inagotable a pesar de que ya roza la setentena. El artista, que saltó a la fama en su época juvenil como el 'rey del pollo frito', descargó al frente de su banda un contundente directo cargado de himnos del rock estatal como Litros de alcohol o La chica de la puerta 16. Su presencia en Lo Quiosc de Talarn hizo vibrar al Pallars Jussà y demostró por qué José Ramón Márquez Ramoncín sigue siendo una de las voces más respetadas del género.

La noche del viernes se alargó con el sello ibicenco de Rock Nights, que puso el punto final a la velada con una sesión conducida por la dj Lola Von Dage, que puso a bailar al público hasta bien entrada la madrugada. Esta primera jornada confirmó también que el Talarn Music Experience de septiembre ha llegado para consolidarse como un gran referente del rock en Catalunya.

Anoche estaban previstas las actuaciones de Mar Pujol, Claquera, La Perra Blanco y la estrella final, El Drogas.