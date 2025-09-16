El Sant Miquel de les Lletres da un salto

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La tercera edición de la semana literaria Sant Miquel de les Lletres, impulsada por la Fundació Horitzons 2050, dio a conocer ayer el programa de actividades, que se presenta con una combinación de ámbitos diversos que se fusionarán con la literatura y lengua catalanas. Más de 40 propuestas entre el 6 y el 11 de octubre para llegar a todas las edades y a diversas zonas de toda Lleida. Se mantendrá el formato del año pasado, con cinco mesas redondas, de lunes a viernes en el Institut d'Estudis Ilerdencs (19.00 h), con ponentes destacados de ámbitos tan diversos como el deporte y el Barça, la espiritualidad, las letras catalanas y el 'nuevo' mundo de Trump. La semana se completará con conciertos, paradas de libros, cuentacuentos y, como novedad, charlas sobre gastronomía, cocina y literatura, así como lectura de relatos para gente mayor en residencias de la ciudad (ver desglose).

El presidente de la Fundació Horitzons 2050, Antoni Gelonch, aseguró ayer que “el certamen da un salto adelante muy importante, con la presencia de ponentes muy relevantes con el objetivo de llegar al conjunto de la ciudad y a todas las edades”. Gelonch añadió en este sentido que “queremos atraer a los más jóvenes y que estos ‘arrastren’ también a sus padres a comprar libros y a leer, porque tenemos un gran déficit de lectura que hay que corregir”. Por su parte, la libretera, editora y nueva directora del Sant Miquel de les Lletres, Mertxe París, explicó que “hemos preparado un gran programa con actividades ambiciosas y también divertidas para ‘hacer’ ciudad”. Como ya se anunció en junio, el último día de la semana literaria se otorgarán los nuevos premios Rosa Fabregat a un escritor y Trajectòria en reconocimiento a una persona del mundo de las letras y la edición, nombres que se darán a conocer próximamente.

Mesas redondas

El eje central de la semana literaria se articulará a través de las mesas redondas diarias, cuya primera cita el lunes 6 de octubre contará con participación “sorpresa” que se divulgará en los próximos días. El día 7 reflexionará sobre espiritualidad con el leridano Ferran Sáez (filósofo, escritor, ensayista y profesor de la URL), Ignasi Moreta (ensayista, editor y profesor de la UPF) y Maria del Mar Griera (catedrática de Sociología de la Religión en la UAB). El día 8 abordará el 125 aniversario del Barça con Ramon Piqué (autor del libro El contracte); el propio Antoni Gelonch (autor de Els lleidatans del Barça) y David Carabén (comisario de este 125 y cantante de Mishima). El jueves será el turno de las letras con Núria Cadenes (periodista y escritora), Carlota Gurt (escritora y traductora), el escritor pallarés Pep Coll y el librero y docente Jordi Souto. Finalmente, el día 10 abordará el mundo con Trump con el periodista Xavier Aldekoa, Gabriel Garroum (investigador sobre relaciones internacionales) y Victòria Alsina (politóloga y consellera de Acción Exterior de la Generalitat de 2021 a 2022), en un debate que moderará el periodista de Isona de TV3 Lluís Caelles.

Las tardes del 10 y 11 habrá paradas de libros en la plaza de la Catedral (17.00 a 20.00 h).