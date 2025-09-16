La Vall Fosca entrega sus premios de fotografía

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las antiguas escuelas de Espui, en el municipio de La Torre de Capdella, acogieron el pasado sábado la gala de entrega de premios de la 21 edición del concurso de fotografía Indrets de la Vall Fosca, en un acto conducido por el periodista y excorresponsal de guerra Albert Elfa, nacido en Mont-ros, donde reside temporadas. Una foto del pueblo de Antist con el Montsent de fondo, de Pilar Vila López, se llevó el primer premio de 500 euros. Alícia Alegret ganó la categoría de rincones de La Vall Fosca con Posta de sol a Filià, mientras que Xavier Tobella fue el ganador de la categoría especial (que este año premiaba fotos con el agua como elemento principal) con un imagen de un salto de agua en el barranco Roi. El año que viene, esta categoría especial estará dedicada al otoño. Tomás Plazas, con la foto nocturna Conjunció de vies, y Paco Flores, por Cascada de Capdella, recibieron sendas menciones de honor.