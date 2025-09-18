El 14 Festival Interfado, con seis conciertos en octubre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 14 edición del Interfado, el Festival Internacional de Fado de Lleida, contará este próximo mes de octubre con dos grupos procedentes de Portugal, que ofrecerán un total de seis conciertos repartidos entre la capital del Segrià, L'Espluga Calba, La Seu d'Urgell, Malgrat de Mar (localidad del Maresme que se suma por primera vez al certamen) y Cambrils. Mar de Fado, un cuarteto residente en la ciudad lusa de Monçâo, abrirá el festival el 10 de octubre en el Espai Orfeó de Lleida (22.00 h). Esta formación, con la cantante Marlene Rodrigues al frente, también actuará en el castillo de L'Espluga Calba el día 11 (20.00) y en la sala de La Immaculada de La Seu d'Urgell el día 12 (19.00).

El otro grupo del cartel será el dúo residente en Lisboa Fado Inverso, formado por la cantante Ana Roque y el guitarrista Joâo David Almeida. El 17 de octubre actuarán en el Espai Orfeó (22.00); y se trasladarán el día siguiente a La Cripta de Cambrils (20.00) y el día 18 al Ateneu La Barretina Vermella de Malgrat de Mar (19.00).

El proyecto Mar de Fado nace de la pasión por la tradición y la profundidad emocional del fado. Su espectáculo ofrecerá un recorrido por el universo del fado, interpretando temas de grandes nombres de la música portuguesa. Por su parte, el proyecto Fado Inverso propone nuevos arreglos y versiones y conduce el fado por diferentes universos sonoros, en un repertorio que combina tradición e innovación y temas originales.

El certamen, que organiza la Fundació Orfeó Lleidatà y que cuenta con la colaboración especial del consulado portugués en Barcelona y la firma Plusfresc, está dirigido por la cantante leridana Carolina Blàvia. Además, como es habitual en el Interfado, la gastronomía seguirá siendo también protagonista con un taller de cocina portuguesa en el Espai Sunka (jueves, 16 de octubre, 18.30, inscripción en la web plusfresc.cat) y la posibilidad de disfrutar de una degustación en los dos conciertos en el Espai Orfeó con una entrada combinada de cena portuguesa + concierto al precio de 28€ (reserva disponible hasta el día antes de cada recital).