El primer Cardós Film Fest, con 18 cortos a concurso del 26 al 28 de septiembre

La primera edición del Cardós Film Fest, del 26 al 28 de septiembre en Ribera de Cardós y otros espacios del municipio de Vall de Cardós, proyectará 18 cortometrajes a concurso en su sección oficial, con el denominador común del cine y la literatura mitológica del Pirineo. El certamen, que toma el relevo del Tabaca Film Fest del año pasado (que el pasado fin de semana se trasladó a Gerri de la Sal), está organizado por el ayuntamiento de Vall de Cardós y la Associació Cultural, Cívica i Esportiva de les Valls de Cardós, “apostando por un evento sostenible, dimensionado al municipio y a los recursos propios”.

Como aperitivo del festival, el local socio-cultural La Boïga-Ribera de Cardós acogerá este próximo sábado (18.00 h) la proyección del largometraje Irati, del cineasta vasco Paul Urkijo, que participará en el certamen el día 28 en un debate sobre mitología y modernidad. En el jurado destaca la presencia de la popular actriz Mercè Aránega. Durante el festival también se estrenará Lo Tamarro, un corto sobre este ser fantástico realizado por alumnos de la Escola Els Minairons de Ribera de Cardós, con la dirección de César Candilejo, de la Fundació Cerdanya Cinema. Talleres, coloquios y actividades familiares completarán la amplia programación.