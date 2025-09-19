CINE
El Festival de Àger proyectará 14 cortos del 3 al 5 de octubre
La tercera edición del Festival Internacional de Cinema d'Àger, del 3 al 5 de octubre en la colegiata de Sant Pere, proyectará 14 cortometrajes (doce ficciones y dos documentales), que abordan cuestiones como las adicciones, la salud mental, el abuso sexual, la biodiversidad o la soledad. La alcaldesa, Mireia Burgués, y el concejal de Cultura, David Guiu, presentaron ayer esta cita del cine independiente internacional junto a sus directores, Marcel y Albert Carbó.