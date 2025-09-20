El festival Gamma proyecta cuatro murales en Mangraners

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

El Gamma-Festival d'Art Urbà de Lleida ha proyectado cuatro murales urbanos en Mangraners, que elaborarán artistas destacados del día 29 al 5 de octubre, cuando tendrá lugar su inauguración. Dase, galardonado el año pasado con premio al mejor mural del mundo con una obra en La Garriga, será el encargado de elaborar una de las pinturas en la calle Soldevila. El artista Roc Blackblock, que creará un mural en una pared del hangar, se hizo famoso en 2021 con motivo de la orden de encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, al pintar uno en Barcelona con una efigie crítica del rey Juan Carlos con cinco flechas republicanas clavadas que fue borrado en 24 horas. Los gallegos Twee Muizen se encargarán de poner color al cruce de la calle Sant Roc con la calle Vila-Rodona. Sus creaciones desprenden un aura y una estética surrealista. Las montañas, animales y la naturaleza de su infancia se reflejan de forma clara en su obra. Mientras, Kamma Marlo, afincada en Mollerussa, pintará un mural con referencias a la historia de Mangraners en una pared de la plaza Pare Nadal.

La concejal de Cultura en la Paeria, Pilar Bosch, y el concejal de Mangraners, Roberto Pino, presentaron ayer la programación de la segunda edición del festival, acompañados de la nueva dirección artística, Francesca Vasile y Blai Baules, del estudio creativo Cactusoup. Ambos pusieron énfasis en el poder transformador del arte y señalaron que el programa de esta edición quiere “representar la escena muralística contemporánea, con una gran variedad de estilos y puntos de vista”. La iniciativa culminará el 5 de octubre con una visita guiada por el barrio abierta al vecindario, donde el arte y la comunidad se darán la mano para disfrutar del espacio transformado.

Además, durante la semana tendrá lugar un taller de arte mural y participación ciudadana desde la perspectiva de la terapia ocupacional a cargo de María Romero, vecina de Mangraners. La actividad propone la experiencia de un proceso de creación colectiva, desde la fase de ideación (con talleres creativos específicos de conexión personal y grupal a lo largo de la semana) hasta la ejecución de la pintura mural colectiva grupal, que se efectuará el fin de semana. Esta actividad es gratuita, pero tiene plazas limitadas. Para participar es necesario enviar un correo electrónico a mdalmau.ext@paeria.cat. El 3 y 4 de octubre también participarán en el festival las escuelas de arte Ondara de Tàrrega y Leandre Cristòfol de Lleida.