La nueva edición de Lo Microfest, con 3 propuestas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El próximo sábado regresa el festival de microteatro Lo Microfest en su edición número 12 a la sala alternativa de artes escénicas La Saleta, en la calle Ballester de Lleida, donde el público podrá disfrutar de piezas de pequeño formato, de proximidad y de corta duración (menos de 30 minutos). Siguiendo la línea de la pasada edición en el mes de mayo, La Saleta vuelve a apostar por el talento de las nuevas compañías emergentes de todo el territorio de habla catalana y, por ello, en esta ocasión el certamen contará en su cartel por primera vez con una propuesta procedente de València. Así, el programa de Lo Microfest ofrecerá tres piezas teatrales de la compañía Maria Andrés, de Alcoi; los barceloneses Cia. (Des)Carrilats y las leridanas Blau Terés y Júlia Pallarés. Desde las 12.00 y hasta las 21.30 h se sucederán diferentes pases de cada uno de los tres espectáculos, en los que se alternarán el humor, el clown, el musical y el teatro reflexivo y reivindicativo. El mismo sábado podrán adquirirse las entrades en taquilla a un precio de 5€ por espectáculo o el pack de los tres por 14€. De forma anticipada se pueden comprar en la página web de La Saleta (www.lasaletalleida.com) por 12€ hasta este viernes.

El dúo de actrices leridanas ofrecerá el montaje Ser bonica, en el que, a partir del texto Pretty, de Neil Labute, exploran cómo, en una relación lésbica, sin la renombrada “mirada masculina”, el ideal de belleza canónica sigue provocando malentendidos e inseguridades.

Por su parte, (Des)Carrilats protagonizarán Les últimes vegades, una obra en la que un programa de radio celebra su edición 250 con la invitada del primer día y el presentador desvela sobre ella una noticia que no se podía hacer pública. Y la invitada ofrecerá otra en directo: que deja a su pareja, el propio presentador.

Finalmente, la actriz valenciana Maria Andrés interpretará Límit, un montaje en el que se lanza a explorar todo aquello que no nos atrevemos a hacer a través del clown, el lenguaje más absurdo, poético y atrevido.