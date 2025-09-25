Campo, en la Ribagorza, celebra el sábado la tercera edición del Festival Riada

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La localidad de Campo, en la comarca aragonesa de la Ribagorza, celebrará este sábado la tercera edición del Festival Riada. Se trata de un certamen que recuerda la lucha que sus vecinos llevaron a cabo entre 1976 y 1986 en contra de la construcción del pantano Lorenzo Pardo, que iba a inundar este pueblo así como otra decena de localidades del Pirineo. El festival se celebrará en el patio de las escuelas y el local social de Campo, y contará con las actuaciones de Mallazo, Escombro, Birrólogos, Ni Zorra!, Ronda La Craba y los dj’s Cuca de Mundi y JoseK. Además de las actuaciones musicales también se proyectará el documental Por una montaña digna, realizado por el Movimiento por la Dignidad de la Montaña. También habrá una exposición fotográfica sobre la lucha vecinal contra el pantano, una comida popular y un mercadillo de entidades. La entrada al festival tiene un precio de cinco euros.

El certamen lo organiza la Asociación Campo 29 de Septiembre en colaboración con el ayuntamiento de la localidad. En su primera edición en 2023 logró congregar a más de un millar de personas y grupos como La Ronda de Boltaña o Ixo Rai! El año pasado asistieron más de 800 personas y actuaron grupos como Au d’Astí! o Mallazo, que repite este año.