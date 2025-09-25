“Genocidio cultural” en la Franja

La historiadora del arte y exconservadora del Museu de Lleida Carmen Berlabé criticó ayer “la construcción de un relato” desde Aragón, en el que se ha pasado de “la salvación del arte al expolio, tanto en el caso del obispo Messeguer con las obras del Museu Diocesà, como en las de Sijena que adquirió la Generalitat o, como vemos ahora, con las pinturas que salvó Gudiol al inicio de la Guerra Civil y que conserva el MNAC”. Berlabé fue una de las participantes en el Museu Morera de Lleida en la segunda jornada sobre el litigio del arte y el caso de Sijena organizada por Òmnium-Lleida y la ANC. En un debate moderado por el historiador del arte, profesor de la UdL y también exconservador del Museu de Lleida Albert Velasco, también alzó la voz duramente el historiador del arte Francesc Fité sobre un litigio que se enmarca en “un genocidio cultural, en el que tratan de borrar cualquier huella catalana de la Franja, y si pueden también lo harán con la lengua”.

En una sala de actos abarrotada con más de un centenar de personas, Berlabé resumió con dos palabras clave los antecedentes de un litigio del arte que se remonta a más de tres décadas: “La ‘segregación’ del obispado de Lleida fue el detonante, quizás si se hubiera impedido no hubiéramos llegado donde estamos ahora; y la ‘salvación’ del arte y no expolio como insisten desde Aragón”.

Sobre la actual reclamación de las pinturas murales de Sijena en el MNAC, Velasco lamentó “la dejación de funciones del ministerio de Cultura como patrón del propio museo barcelonés, que contrasta con los impedimentos al traslado de obras reclamadas como la Dama de Elche o el Guernica de Picasso”. Berlabé también criticó la actuación de la Generalitat, tanto ahora con el MNAC como en el caso del arte de la Franja, que “tuvimos que empaquetar y enviar a Barbastro más solos que la una, sin que el Govern de Pere Aragonés dijera ni mu”.

Por otra parte, el presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, afirmó ayer que las pinturas de Sijena “deben retornar ya” y criticó al President Illa: “Me aseguró que iban a acatar el fallo judicial y colaborarían”, pero están poniendo “todas las trabas posibles”.