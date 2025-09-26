El nuevo festival de Cardós arranca hoy con cambio ‘obligado’ de nombre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Vall de Cardós, en el Pallars Sobirà, informó ayer que el pasado martes recibió la notificación de un auto judicial obligando, como medida cautelar, a modificar el nombre del nuevo festival de cine que arrancará precisamente hoy en Ribera de Cardós y que se denominará Cardós Film Festival. De hecho, el ayuntamiento solicitó “la colaboración de vecinos, establecimientos y visitantes a retirar carteles, trípticos y cualquier elemento publicitario con el anterior título del certamen, Cardós Film Fest – Festival Mitològic de Cinema i Literatura del Pirineu”, a instancia de los demandantes, la Associació Gat Negre, organizadora del Tabaca Film Fest, evento que celebró su segunda edición con notable éxito del 11 al 14 de septiembre en Gerri de la Sal.

En un amplio comunicado, el ayuntamiento recordó que el año pasado fue “cocreador y coorganizador de la primera edición del Tabaca Film Fest”, que se celebró en Vall de Cardós, una relación que se rompió de cara a este año. En este sentido, el consistorio afirma que “el incumplimiento de acuerdos por parte de la Associació Gat Negre Vall Cardós, como el presupuesto previsto y aprobado previamente por las dos partes y la suma de nuevos gastos no aprobados por el ayuntamiento, comportaron que se les exigiera un balance de ingresos y gastos que, como consecuencia, llevó al consistorio a tener que redimensionar la aportación económica de acuerdo a los compromisos tomados y consensuados”. Desde el ayuntamiento también lamentaron que “nos enteramos de que la Associació Gat Negre Vall de Cardós había iniciado los trámites para el registro como marca del nombre Tabaca Film Fest – Lo Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus a espaldas del consistorio, justo después de la celebración de la primera edición en Ribera de Cardós y antes de la extinción del convenio”.

El comunicado concluye asegurando que “todo lo que se ha hecho y por lo que se ha trabajado ha sido en favor de un modelo de evento arraigado, participativo y transparente”, animando a participar y apoyar al festival. Así, el Cardós Film Festival arrancará hoy (18.00) en el local social La Boïga de Ribera de Cardós con doble sesión de proyección de cortometrajes, degustación gastronómica y una observación astronómica (21.00). Hasta el domingo podrán verse 18 cortos.