El magacín 'La Mira' inaugura en Juneda la sexta edición de las jornadas Miravisions de fotoperiodisme

El magazine digital La Mira inauguró ayer en el Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP) de Juneda tres exposiciones como apertura de la sexta edición de las jornadas Miravisions de fotoperiodismo de Catalunya, que se desarrollarán hasta mañana domingo en esta localidad de Les Garrigues. El fotoperiodista Ricard Garcia Vilanova (Barcelona, 1971), reconocido con el Premi Miravisions d’Honor 2025, fue ayer el primer protagonista del certamen. El reportero, que ha centrado su carrera profesional en zonas de conflicto y crisis humanitarias, reivindicó la importancia del fotoperiodismo como “instrumento social” para la “transmisión de historias” y para que los gobiernos de los diferentes países puedan tomar unas políticas exteriores a partir de esta información gráfica. A pesar de ello, admitió un “cierto pesimismo y escepticismo” con la profesión ante la respuesta “frágil y muy tardía” del mundo frente al “genocidio en Gaza”. La exposición Ricard Garcia Vilanova: un crit en la nit exhibe una selección de imágenes que el fotógrafo ha captado a lo largo de más de dos décadas en conflictos armados y crisis humanitarias por todo el mundo, desde Irak y Siria a Ucrania o Gaza, entre otros.

La exposición podrá visitarse hasta el 11 de enero, así como también la de Cultura festiva, catarsi col·lectiva, del fotoperiodista Jordi Borràs, que invita a descubrir la fuerza y la diversidad de las fiestas populares catalanas; y la muestra de trabajos premiados en la quinta edición del Premi Miravisions, tanto en la categoría profesional como en la de estudiantes, con fuerte presencia de reportajes sobre la dana de València.

Hoy, inauguración con sello internacional

El fotoperiodista francés Gilles Favier, con treinta años de trayectoria en el diario Libération y uno de los fundadores de la Agence Vu, inaugurará hoy en el Mas Miravall las jornadas profesionales Miravisions. Será la primera vez que un fotoperiodista internacional participa en el certamen. Además de debates y mesas redondas, por la tarde se entregarán los premios de esta edición.