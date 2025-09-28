Un herido grave y otro menos grave por un accidente en la N-260 en Estamariu

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Un accidente en el kilómetro 219 de la N-260 en Estamariu (Lleida), con un vehículo, una motocicleta y un ciclista implicados, ha dejado a un hombre herido grave y a otro menos grave, informa el Servei Català de Trànsit (SCT), que ha recibido el aviso a las 11.46.

El Sistema de Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado al herido grave al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida y al menos grave al de La Seu d'Urgell, tras activar dos ambulancias y un helicóptero medicalizado, informa en un mensaje de X recogido por Europa Press.

El accidente obligó a cortar la N-260 en ambos sentidos y hacia las 14.30 la circulación ha quedado normalizada.