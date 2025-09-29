Cultura viva en Cervera

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La jornada del domingo en la Festa Major del Sant Crist de Cervera fue una clara muestra del arraigo de las tradiciones y la cultura popular local. Desde primera hora, la ciudad despertó con las matinades, un desfile musical tradicional que recorrió las calles con grallers, timbales y el repique de campanas. Posteriormente, la corporación municipal y el Seguici Festiu desfilaron en la solemne Anada a Ofici, desde la plaza Major hasta la iglesia de Sant Antoni, donde se celebró la misa mayor con la participación de la Coral Lacetània, en honor al Sant Crist. Seguidamente se celebró el Concurs de colles sardanistes, que llegaba a su 64 edición, y el gran desfile del Seguici de Festa Major, con la participación de Lo Carranco Bilandó, el Tibau, los Bombollers, los Timbales, los Cavallets, los Geganters i Grallers, el Ball de Gitanes, el Àliga, los Macers, la Senyera, las autoridades y la Banda del Conservatori. En la plaza Major, la música y la danza tradicional fueron protagonistas con la Mostra de balls, mientras por la tarde se celebró el concierto y ball llarg con la Orquestra Saturno en el pabellón polivalente.

El domingo, especialmente a primera hora de la mañana, también estuvo marcado por una gran alegría para la ciudad: la consagración de Marc Márquez como campeón del mundo de motociclismo por novena vez, siete en la categoría reina de Moto GP (más información en las páginas 18, 19 y 20).

Para cerrar las fiestas, hoy Cervera vivirá la tradicional Festa Major Petita, dedicada a los más pequeños. El acto central será el Seguici Infantil desde la plaza Santa Anna hasta la plaza Major a partir de las 17.15 horas. Una hora después, habrá los lucimientos de los diferentes elementos festivos infantiles con la presentación a cargo de la escuela de teatro La Caserna. Culminará el acto el Ball Parlat Infantil a cargo de la Colla Infantil del Ball de Diables de Cervera Carranquers. La programación acabará por la noche con el tradicional castillo de fuegos desde el campanario, poniendo fin a varios días de intensa actividad cultural y festiva, que combina tradición, identidad y modernidad en torno a la Isagoge y la Festa Major.

El buen tiempo ha propiciado que durante todo el fin de semana todas las propuestas de las fiestas locales hayan estado muy concurridas.